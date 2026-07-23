Рыбы исполнят романтическую мечту, а Раки узаконят отношения: таро-расклад на четверг, 23 июля

Любовь (Тройка Кубков): обещает неожиданное знакомство на празднике, в компании друзей или во время поездки. Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): указывает на смену руководства, отмену прежних договорённостей или конфликт с человеком, наделённым властью. Здоровье (Паж Пентаклей): говорит о хорошем времени для начала лечения.