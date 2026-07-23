Рыбы исполнят романтическую мечту, а Раки узаконят отношения: таро-расклад на четверг, 23 июля

Рыбы порадуются исполнению романтической мечты, а Раков ждёт переход на новый уровень в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 23 июля, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Тройка Кубков): обещает неожиданное знакомство на празднике, в компании друзей или во время поездки. Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): указывает на смену руководства, отмену прежних договорённостей или конфликт с человеком, наделённым властью. Здоровье (Паж Пентаклей): говорит о хорошем времени для начала лечения.
Телец.
Любовь (Дьявол): предрекает роман, в котором страсть окажется сильнее здравого смысла. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): символизирует публичное признание ваших заслуг, успешную презентацию или победу в профессиональном споре. Здоровье (Пятёрка Кубков): указывает на упадок сил, вызванный эмоциональным истощением.
Близнецы.
Любовь (Колесо Фортуны): обещает судьбоносную встречу, которая произойдёт вопреки всем вашим планам. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о разочаровании результатом работы или задержке обещанных выплат. Здоровье (Справедливость): предрекает успешный подбор лечения или хорошие результаты обследования.
Рак.
Любовь (Рыцарь Кубков): символизирует предложение руки и сердца, признание в любви или приглашение начать совместную жизнь. Профессиональная сфера (Башня): указывает на внезапные перемены, после которых откроются новые карьерные возможности. Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о необходимости полноценного отдыха, иначе организм сам заставит сделать паузу.
Лев.
Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): предрекает возвращение человека, которого вы считали навсегда ушедшим. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает выгодную сделку, повышение дохода или помощь влиятельного человека. Здоровье (Луна): указывает на бессонницу и повышенную тревожность.
Дева.
Любовь (Паж Кубков): говорит о неожиданном признании от человека, который долго скрывал симпатию. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): символизирует выбор между двумя предложениями о работе. Здоровье (Десятка Жезлов): предупреждает о перенапряжении спины, шеи или суставов из-за перегрузок.
Весы.
Любовь (Королева Кубков): обещает разговор, после которого отношения станут гораздо ближе. Профессиональная сфера (Маг): предрекает удачный момент для запуска собственного проекта или реализации давней идеи. Здоровье (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на быстрое восстановление после болезни.
Скорпион.
Любовь (Солнце): символизирует новость о беременности, семейном празднике или другом радостном событии. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): говорит о том, что ваши переживания окажутся сильнее реальных проблем. Здоровье (Отшельник): предрекает необходимость пройти обследование, которое вы давно откладывали.
Стрелец.
Любовь (Семёрка Мечей): указывает на желание скрыть свои чувства или проверить искренность другого человека. Профессиональная сфера (Колесница): обещает командировку, переезд или работу, связанную с дорогой. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.
Козерог.
Любовь (Мир перевёрнутая): говорит о незавершённой истории, которая неожиданно снова напомнит о себе. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает предложение, способное изменить привычный карьерный путь. Здоровье (Тройка Мечей): указывает на необходимость обратить внимание на работу сердца, сосудов или уровень хронического стресса.
Водолей.
Любовь (Шестёрка Мечей): обещает отношения на расстоянии, совместную поездку или переезд к любимому человеку. Профессиональная сфера (Смерть): символизирует окончание одного этапа и начало совершенно нового направления в работе. Здоровье (Король Кубков перевёрнутая): говорит о риске эмоционального выгорания.
Рыбы.
Любовь (Звезда): предрекает встречу с человеком, которого вы давно хотели увидеть, или исполнение романтической мечты. Профессиональная сфера (Верховная Жрица): указывает на получение информации, которая окажется ценнее денег. Здоровье (Двойка Пентаклей): отличное самочувствие.