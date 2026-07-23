Как студент из Нижнего Новгорода стал лидером городского Студсовета

Председатель городского Студенческого совета Нижнего Новгорода Пётр Захаров признаётся: в школе он никогда не был старостой и не стремился к формальным должностям. Зато всегда любил придумывать идеи и собирать вокруг себя единомышленников. Сегодня именно это помогает ему руководить крупнейшим студенческим объединением города и вдохновлять команду на новые проекты.