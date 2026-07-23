Как студент из Нижнего Новгорода стал лидером городского Студсовета

Председатель городского Студенческого совета Нижнего Новгорода Пётр Захаров признаётся: в школе он никогда не был старостой и не стремился к формальным должностям. Зато всегда любил придумывать идеи и собирать вокруг себя единомышленников. Сегодня именно это помогает ему руководить крупнейшим студенческим объединением города и вдохновлять команду на новые проекты.
Почему современный лидер должен быть не начальником, а мотиватором? Как совместить общественную деятельность с учёбой и личной жизнью? И почему желание изменить мир начинается с одной, на первый взгляд, безумной идеи?
В новом материале проекта «Молодёжь меняет мир» Пётр Захаров рассказал, как путь обычного студента привёл его к руководству городским Студенческим советом, чему научила работа с молодёжью и почему он мечтает превратить совет в настоящий центр студенческой жизни Нижнего Новгорода.
Кроме того, своим мнением о молодом руководителе поделился директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян.
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