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Как студент из Нижнего Новгорода стал лидером городского Студсовета

Председатель Студенческого совета рассказал, как вдохновлять других людей.

Председатель городского Студенческого совета Нижнего Новгорода Пётр Захаров признаётся: в школе он никогда не был старостой и не стремился к формальным должностям. Зато всегда любил придумывать идеи и собирать вокруг себя единомышленников. Сегодня именно это помогает ему руководить крупнейшим студенческим объединением города и вдохновлять команду на новые проекты.

Почему современный лидер должен быть не начальником, а мотиватором? Как совместить общественную деятельность с учёбой и личной жизнью? И почему желание изменить мир начинается с одной, на первый взгляд, безумной идеи?

В новом материале проекта «Молодёжь меняет мир» Пётр Захаров рассказал, как путь обычного студента привёл его к руководству городским Студенческим советом, чему научила работа с молодёжью и почему он мечтает превратить совет в настоящий центр студенческой жизни Нижнего Новгорода.

Кроме того, своим мнением о молодом руководителе поделился директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян.

Читайте полный материал на сайте «Нижегородской правды».