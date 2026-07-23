В школах Караидельского района Башкирии обновили кабинеты труда

Материально-техническую базу кабинетов для занятий по предмету «Труд (технология)» обновили в школах Караидельского района Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Так, в классах появились высокоточные фрезерные и лазерные станки, профессиональные верстаки и современные швейные машины. Теперь мальчики и девочки смогут осваивать столярное дело, кулинарию и основы дизайна на современном уровне.
«Уверен, что этот вектор развития поможет воспитать поколение талантливых и целеустремленных ребят, готовых созидать на благо родного края!» — отметил глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.