В Госдуме объяснили важность особого статуса для учителя

«Сам по себе указ о дополнительных мерах поддержки учителя — это уже некая точка разворота к тому, что учитель — это человек, который выполняет важную миссию, берет на себя ответственность за жизнь, здоровье, развитие, воспитание и обучение наших детей», — сказала парламентарий.