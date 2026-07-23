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В Госдуме объяснили важность особого статуса для учителя

Белых: особый статус учителя важен из-за его роли в формировании взглядов детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Необходимость закрепления особого статуса учителя в России связана с его ролью в формировании мировоззрения детей, заявила РИА Новости глава Комитета ГД по просвещению Ирина Белых («Единая Россия»).

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ, который закрепляет в РФ особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки.

«Необходимость особого статуса учителя связана с тем, что именно школа и педагог оказывают колоссальное влияние на формирование личности и мировоззрения ребенка», — сказала депутат.

Она отметила, что указ также гарантирует учителям бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей.

«Сам по себе указ о дополнительных мерах поддержки учителя — это уже некая точка разворота к тому, что учитель — это человек, который выполняет важную миссию, берет на себя ответственность за жизнь, здоровье, развитие, воспитание и обучение наших детей», — сказала парламентарий.

Кроме того, она назвала знаковым закон, принятый ГД восьмого созыва, который исключил из законодательства понятие «образовательная услуга». Белых отметила, что ученик не может быть клиентом, он — участник процесса.

В 2022 году Путин подписал поправку об исключении из закона понятия «образовательная услуга». Ранее термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» имел неоднозначное толкование и ассоциировался с коммерческими услугами.

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