В Госдуме объяснили важность особого статуса для учителя

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Необходимость закрепления особого статуса учителя в России связана с его ролью в формировании мировоззрения детей, заявила РИА Новости глава Комитета ГД по просвещению Ирина Белых («Единая Россия»).
Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ, который закрепляет в РФ особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки.
«Необходимость особого статуса учителя связана с тем, что именно школа и педагог оказывают колоссальное влияние на формирование личности и мировоззрения ребенка», — сказала депутат.
Она отметила, что указ также гарантирует учителям бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей.
«Сам по себе указ о дополнительных мерах поддержки учителя — это уже некая точка разворота к тому, что учитель — это человек, который выполняет важную миссию, берет на себя ответственность за жизнь, здоровье, развитие, воспитание и обучение наших детей», — сказала парламентарий.
Кроме того, она назвала знаковым закон, принятый ГД восьмого созыва, который исключил из законодательства понятие «образовательная услуга». Белых отметила, что ученик не может быть клиентом, он — участник процесса.
В 2022 году Путин подписал поправку об исключении из закона понятия «образовательная услуга». Ранее термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» имел неоднозначное толкование и ассоциировался с коммерческими услугами.