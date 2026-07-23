Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 29-летней давности

ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Мужчину задержали в Волгоградской области по подозрению в убийстве, совершенном 29 лет назад, сообщили в Следственном комитете России.
По версии следствия, в 1997 году в Урюпинском районе Волгоградской области трое злоумышленников напали на предпринимателей с целью ограбления, один из пострадавших погиб от огнестрельного ранения. Личность одного из подозреваемых удалось установить только сейчас, благодаря дополнительной экспертизе вещественных доказательств, в том числе потерянной нападавшим шапки-маски.
«В настоящее время подозреваемый задержан, его действия квалифицированы по пункту “з” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений)», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что в настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.