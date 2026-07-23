Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 29-летней давности

По версии следствия, в 1997 году в Урюпинском районе Волгоградской области трое злоумышленников напали на предпринимателей с целью ограбления, один из пострадавших погиб от огнестрельного ранения. Личность одного из подозреваемых удалось установить только сейчас, благодаря дополнительной экспертизе вещественных доказательств, в том числе потерянной нападавшим шапки-маски.