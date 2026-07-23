Областная станция по борьбе с болезнями животных планирует заказать модульные здания

Модульные здания в Калининградской области заказывают и несколько учреждений здравоохранения. В июне стало известно о том, что Гусевская ЦРБ выделяет порядка 44,2 млн рублей на модульный пищеблок. В апреле на поставку и монтаж модульного здания женской консультации в Гвардейске выделили 95 млн рублей. Такую практику в региональном минздраве планируют продолжить.