В Нижнем Новгороде спасли пенсионерку, увязшую в болоте

«Вечером 22 июля в ходе поисковой операции участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк, ведя поиски на закрепленном за ними участке, обнаружили пенсионерку, услышав отклик на свои призывы. Пожилая женщина находилась в болотистой местности, застряв по грудь в трясине», — говорится в сообщении.