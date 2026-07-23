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В Нижнем Новгороде спасли пенсионерку, увязшую в болоте

В Нижнем Новгороде спасли увязшую в болоте 69-летнюю пенсионерку.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Участковый из Нижнего Новгорода вытащил из трясины страдающую деменцией пожилую женщину, которую сутки искали родственники, сообщили в МВД региона.

Как рассказали в ведомстве, в среду в дежурную часть полиции поступило сообщение от родственников 69-летней жительницы Московского района. По словам заявительницы, пенсионерка ушла из дома 21 июля и не вернулась. Близкие сообщили, что пожилая женщина страдает деменцией. Сотрудники полиции незамедлительно организовали розыск пропавшей.

«Вечером 22 июля в ходе поисковой операции участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк, ведя поиски на закрепленном за ними участке, обнаружили пенсионерку, услышав отклик на свои призывы. Пожилая женщина находилась в болотистой местности, застряв по грудь в трясине», — говорится в сообщении.

Капитан полиции Семенюков, сбросив куртку, зашел в воду и вытащил женщину, после чего на руках отнес в безопасное место. Благодаря своевременной помощи пенсионерка была спасена и передана родственникам.