Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Фролы на месяц закрыли кафе «У Кеши» после проверки Роспотребнадзора

Во время обследования инспекторы обнаружили целый ряд нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском муниципальном округе по решению суда на 30 суток приостановлена работа кафе «У Кеши», расположенного в селе Фролы. Основанием для этого стали многочисленные нарушения санитарных требований, выявленные во время внеплановой проверки.

Поводом стало отсутствие уведомления о начале деятельности со стороны индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги общественного питания.

Во время обследования инспекторы обнаружили целый ряд нарушений. В заведении не был организован производственный контроль и не применялись процедуры, основанные на принципах ХАССП. Кроме того, продукты принимались без необходимых сопроводительных документов, часть сырья и готовой продукции хранилась без маркировки, а технологические процессы не соответствовали установленным требованиям.

Также проверяющие установили, что производственный цех не оснащён необходимым оборудованием. В кафе отсутствовали технологические документы на выпускаемую продукцию, а у сотрудников не оказалось личных медицинских книжек.

Посчитав выявленные нарушения угрозой для жизни и здоровья посетителей, специалисты Роспотребнадзора составили административный протокол и направили материалы в суд.

Пермский районный суд поддержал требования надзорного ведомства и постановил приостановить деятельность кафе «У Кеши», расположенного по адресу: село Фролы, улица Центральная, 31Б, сроком на 30 суток.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше