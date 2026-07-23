В селе Фролы на месяц закрыли кафе «У Кеши» после проверки Роспотребнадзора

Во время обследования инспекторы обнаружили целый ряд нарушений. В заведении не был организован производственный контроль и не применялись процедуры, основанные на принципах ХАССП. Кроме того, продукты принимались без необходимых сопроводительных документов, часть сырья и готовой продукции хранилась без маркировки, а технологические процессы не соответствовали установленным требованиям.