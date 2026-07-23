Как перфекционизм мешает отдыхать: советы психолога для отпуска без стресса

«Заранее перед поездкой выберите не три, а максимум одну-две ключевых активности, которые для вас действительно важны. Например, один музей, который вы хотите посетить, или одна экскурсия. Все остальное время сознательно отдайте под спонтанность. Техника “неделя без брони” работает отлично. Вы бронируете только перелет и жилье. Все остальное — рестораны, прогулки, спонтанные поездки — решается на месте, по настроению. Это возвращает вам контроль над временем. Вы перестаете быть заложником своего же расписания и начинаете жить в моменте», — заметила специалист.