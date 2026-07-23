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В Красноярске на три недели частично перекроют улицу Вавилова

С 25 июля будет ограничено движение транспортных средств по улице Вавилова.

Источник: Комсомольская правда

С 09:00 25 июля до 23:00 15 августа в Красноярске на улице Вавилова ограничат движение транспорта. Как сообщили в администрации города, это связано с капитальным ремонтом участка тепловой сети.

Так, на три недели полностью перекроют отрезок от Якорного переулка до дома № 60 на Вавилова. Дорогу до одной полосы сузят на участках от Вавилова, 31 до Якорного, а также в районе здания на Вавилова, 60.

Кроме того, будет закрыта остановка общественного транспорта «Городской архив». Временные остановки поставят около здания № 95 на проспекте «Красноярский рабочий», а также в районе дома № 3 в переулке Вузовский.