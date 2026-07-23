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В пищеблоке больницы № 20 Красноярска начался ремонт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В пищеблоке Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона начался плановый ремонт, которого не проводили более пяти лет. Обновят коридоры, производственные цеха, двери и кафельную плитку.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В пищеблоке Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона начался плановый ремонт, которого не проводили более пяти лет. Обновят коридоры, производственные цеха, двери и кафельную плитку.

Сейчас выполнено около 40−50% работ. Ремонт проходит поэтапно, без остановки работы пищеблока: производство организовано так, чтобы сохранить безопасность и качество питания пациентов.

По словам главного инженера Сергея Храмова, все работы выполняются с соблюдением строгих санитарных требований. Как отметила заведующая пищеблоком Мария Швабауэр, несмотря на ремонт, пациенты продолжают получать полноценное и безопасное питание.

Завершить основные работы планируется к середине августа, сообщили в краевом минздраве.