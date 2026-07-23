В пищеблоке больницы № 20 Красноярска начался ремонт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В пищеблоке Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона начался плановый ремонт, которого не проводили более пяти лет. Обновят коридоры, производственные цеха, двери и кафельную плитку.