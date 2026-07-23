Татарстанцев зовут на перепись воробьев

С 8 по 16 августа пройдет Всероссийская перепись воробьев, и жителей Татарстана приглашают стать волонтерами-орнитологами. Чтобы помочь ученым, достаточно сделать несколько снимков птиц и заполнить анкету на специальном сайте.
Полученные данные позволят экспертам оценить реальную численность популяции, понять причины ее сокращения и если надо, то своевременно разработать меры защиты.
Кстати, зимняя перепись 2026 года объединила около 400 татарстанцев — они насчитали почти 7 тысяч воробьев, сообщает ТНВ.
Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.Читать дальше