В Красноярске возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха

В Красноярске по материалам минэкологии края возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха. Проверка касалась ООО «Первый кирпичный завод», сообщили в ведомстве.
По данным министерства, предприятие уже долгое время находилось в поле зрения надзорных органов. На его работу регулярно жаловались жители, после чего проверки проводили совместно с Красноярской природоохранной прокуратурой и полицией.
«Организация на протяжении длительного времени находилась в поле зрения надзорных органов. На деятельность предприятия систематически поступали обращения жителей», — сказала первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
Во время проверок специалисты аккредитованной лаборатории отобрали пробы воздуха в зоне влияния предприятия. Исследования показали превышения предельно допустимых концентраций по нескольким веществам. Среди них взвешенные вещества, оксид углерода, бензапирен, ртуть, свинец, формальдегид и фторид водорода. По отдельным веществам превышения составили от 1,2 до 24 раз. Экспертиза подтвердила, что источником загрязнения стали выбросы предприятия.
В минэкологии добавили, что продолжают выявлять нарушения природоохранного законодательства вместе с надзорными и правоохранительными органами. Всего за 2025 и 2026 годы в Красноярском крае насчитывается 14 уголовных дел за загрязнение атмосферного воздуха. По ним идет дознание либо виновные уже дознание либо виновные уже привлечены к ответственности.