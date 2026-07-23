В Красноярске возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха

В минэкологии добавили, что продолжают выявлять нарушения природоохранного законодательства вместе с надзорными и правоохранительными органами. Всего за 2025 и 2026 годы в Красноярском крае насчитывается 14 уголовных дел за загрязнение атмосферного воздуха. По ним идет дознание либо виновные уже дознание либо виновные уже привлечены к ответственности.