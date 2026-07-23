Почему работодатели ставят колледжи выше вузов: мнение экспертов

«Важно, что многие из решений, разработанных в рамках сотрудничества, уже внедрены и используются в реальной практике музея. Особенно ценно, что такой результат достигается именно в партнерстве с колледжем — это подтверждает, что современная система среднего профессионального образования готовит не просто выпускников, а мотивированных специалистов, способных сразу включаться в реальные задачи индустрии. Мы видим в студентах серьезный кадровый потенциал и рассматриваем их как будущих сотрудников, готовых к работе уже на старте карьеры», — заключила Анна Рапопорт.