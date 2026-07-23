Почему работодатели ставят колледжи выше вузов: мнение экспертов

Кадровый дисбаланс сделал профессии среднего профессионального образования (СПО) стратегически важными. По данным Минтруда России, на одну вакансию инженера‑наладчика приходится 0,3 резюме, а на позицию менеджера по продажам — 12. Крупные промышленные холдинги запускают собственные колледжи, а заводы гарантируют трудоустройство выпускникам.
Директора колледжей и работодатели рассказали РБК Life, как меняется рынок труда, какие специальности сейчас в топе и почему диплом московских колледжей сегодня может быть выгоднее университетского.
Как изменились московские колледжи.
В Москве уже несколько лет обновляется система профессионального образования. Сегодня колледжи работают в тесной связке с 3,8 тыс. партнеров-работодателей. Это и крупные корпорации, и представители малого бизнеса.
Все образовательные программы приведены к новому стандарту и соответствуют современным технологиям и процессам. При этом они регулярно актуализируются с учетом передовых отраслевых знаний и изменяющихся потребностей рынка труда. Не менее 70% времени составляет практическая подготовка.
Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Москвы.
Студенты осваивают не одну, а несколько смежных профессий. Минимальный стандарт уровня квалификации — третий разряд, а по ряду специальностей — высокий четвертый. Это повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда и позволяет сразу получать достойную зарплату.
Чтобы студенты получали самые актуальные навыки, колледжи привлекают опытных мастеров прямо с предприятий. А преподаватели проходят стажировки на производстве и повышают квалификацию в Школах мастеров — их создали вместе с ведущими работодателями. Главная цель таких школ — помочь педагогам на практике лучше освоить профессию, которой они учат студентов. Среди партнеров — «Кофемания», «Сбер», «Яндекс», «Ростех», АО «Москвич», МВД, ПАО «Яковлев» и другие компании.
Чтобы обеспечить качество нового учебного процесса, за 2023−2025 годы в колледжах обновили около 1,5 тыс. мастерских и лабораторий для практической подготовки студентов, а всего их будет свыше 2 тыс.
Также в Москве созданы четыре флагманские площадки для практической подготовки студентов колледжей. Их уникальность в том, что там концентрируется высокотехнологичное дорогостоящее оборудование, располагаются они в промышленных кластерах, рядом с предприятиями, где потом смогут работать выпускники. А занятия проводят опытные мастера колледжей и действующие сотрудники производств.
Первая такая площадка открылась в 2024 году в индустриальном парке «Руднево». В 2025-м появились еще три: центр «Профессии будущего» и центр для машиностроения в Печатниках, а также площадка «Север». Суммарно эти центры смогут ежегодно принимать более 20 тыс. человек на практику. К 2031 году планируется полностью обновить инфраструктуру колледжей, в том числе построить семь новых кампусов, где будут учиться более 60 тыс. студентов.
Флагманский центр практической подготовки «Руднево».
(Фото: Департамент образования и науки г. Москвы) Флагманский центр практической подготовки «Руднево».
(Фото: Департамент образования и науки г. Москвы) Флагманский центр практической подготовки «Руднево».
(Фото: Департамент образования и науки г. Москвы) Флагманский центр практической подготовки «Руднево».
(Фото: Департамент образования и науки г. Москвы) Центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках.
(Фото: Департамент образования и науки г. Москвы) Центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках.
(Фото: Департамент образования и науки г. Москвы) Центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках.
(Фото: Департамент образования и науки г. Москвы) Центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках.
(Фото: Департамент образования и науки г. Москвы).
Количество студентов колледжей кратно растет.
Взаимодействие работодателей с московскими колледжами и трудоустройство выпускников сегодня — распространенная и активно развивающаяся практика, отметила Анастасия Горелкина, председатель совета директоров АО ХК’Сибирский деловой союз«, член совета директоров КАО “Азот”.
Компании-партнеры глубоко вовлечены в образовательный процесс. Они помогают актуализировать учебные программы, участвуют в модернизации лабораторий и мастерских, организуют производственные практики, поделилась Анастасия Горелкина.
Спрос на выпускников колледжей есть во всех отраслях экономики города. 75% вакансий на рынке труда Москвы предназначены для специалистов со средним профессиональным образованием. Две трети студентов колледжей начинают работать еще во время учебы, а 95% выпускников — успешно трудоустраиваются.
Это понимают будущие абитуриенты и их родители. В прошлом году в городские колледжи на бесплатные места поступили 37 тыс. московских девятиклассников. Это на 40% больше, чем в 2024-м, и это рекорд за последние годы. Статистика подтверждает, что интерес к востребованным прикладным профессиям у московских школьников растет.
Выпускники СПО нередко оказываются более практически готовы к работе: они учатся решать конкретные задачи, для работодателей это означает более короткий период адаптации и возможность «вырастить» специалиста под собственные процессы еще до его выхода на рынок труда, объяснила директор по маркетингу, исследованиям и клиентскому опыту «СберМаркетинга» Анна Тупикина. Она рассказала, что по итогам стажировок в их компании около 80% участников получают оффер на стартовые позиции.
По данным службы занятости населения города Москвы, среднемесячные зарплаты специалистов, на которых учатся студенты в ведущих московских колледжах, составляют:
Дизайнер — 137,5 тыс. руб.
Дизайнер одежды — 155 тыс. руб.
Графический дизайнер — 120 тыс. руб.
Автослесарь — 170 тыс. руб.
Автомеханик — 245 тыс. руб.
Проектировщик — 250 тыс. руб.
Мастер строительного участка — 200 тыс. руб.
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию — 170 тыс. руб.
Электромонтажник по кабельным сетям — 170 тыс. руб.
Сварщик — 250 тыс. руб.
Токарь-универсал — 165 тыс. руб.
Техник-технолог — 150 тыс. руб.
Техник — 110 тыс. руб.
Оператор станков с ЧПУ — 155 тыс. руб.
Ключевая особенность современного среднего профессионального образования — практикоориентированность, отметил Иван Степанов, директор Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева. Колледж активно сотрудничает с более чем 200 крупными предприятиями Москвы, среди которых такие лидеры своих отраслей, как: «СП Бизнес Кар», «Авилон АГ», «Рольф», «У Сервис+», ООО «ВЕКА Рус», ГУП Мосгортранс, ОАО «РЖД», Х5 Group, «Ашан», «ЛеманаПРО», АО «Плутон», ПАО «НПО Алмаз», ММЗ «Авангард», АО «МАЗ Москвич», предприятия госкорпорации «Ростех» и другие.
В колледжах Москвы за три года обновили и создали с нуля более 1,5 тыс. учебных лабораторий и мастерских. Для подготовки современных и востребованных специалистов в Московском технологическом колледже имени И. А. Лихачева есть:
лаборатории логистики;
электротехнического и электромеханического оборудования;
мастерские для подготовки электромонтеров и механиков;
учебные центры по ремонту и обслуживанию автомобилей;
площадка практической подготовки по технологии машиностроения.
В 2025—2026 учебном году более 1 тыс. студентов колледжа уже приступили к занятиям в обновленных мастерских, где воссозданы реальные производственные процессы предприятий. Многие недавно обновили или создали с нуля.
Исполнительный директор дилерского центра ГК «У-Сервис+» Андрей Бобров назвал тесное сотрудничество с Московским технологическим колледжем имени И. А. Лихачева и другими ведущими колледжами столицы надежным источником кадров и точкой роста для молодых специалистов. Это позволяет подготовить профессионала под свои требования и получить на выходе из колледжа уже готового к работе сотрудника.
Истории успеха выпускников.
Тимофей Нижник.
(Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Москвы).
Выпускник Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева Тимофей Нижник окончил обучение в 2025 году по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)». На третьем курсе колледж предложил Тимофею пройти производственную практику на заводе «Москвич», а вскоре после этого его взяли работать в штат и предложили конкурентную зарплату. После окончания колледжа выпускник остался там работать на линии подготовки нанесения катафорезного грунта, отслеживая стандарт соблюдения процедуры прохождения кузовов по производственной линии, получив повышение и рост зарплаты.
Сегодня у МАДК имени А. А. Николаева более 250 партнеров-работодателей. Сотрудничество с ними строится комплексно: работодатели предоставляют студентам места для прохождения производственной практики, участвуют в актуализации образовательных программ и модернизации материально-технической базы — мастерских, лабораторий и учебных пространств, рассказал Роман Фомин, директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева.
За последние два года в колледже переоснастили старые и открыли новые мастерские, что позволило расширить возможности для практической подготовки студентов. На первых этапах обучения студенты осваивают базовые профессиональные компетенции в лабораториях колледжа, где моделируются реальные производственные задачи. Далее они проходят практику у работодателей, где получают опыт работы в действующих организациях, знакомятся с отраслевыми стандартами, оборудованием и требованиями к специалистам. Такой подход помогает студентам закреплять практические знания и быстрее адаптироваться к рабочей среде.
По словам руководителя по продажам услуг сервиса компании «ВСМ-авто» Николая Янковского, сотрудничество с этим колледжем позволяет участвовать в подготовке будущих специалистов уже на этапе их обучения. Студенты приходят на практику с хорошей базой, быстро включаются в рабочие процессы и показывают заинтересованность в профессии.
Герман Гаврилов, директор технологического колледжа № 21, рассказал, что они сотрудничают с более чем 150 партнерами-работодателями из сфер креативных индустрий, производства, дизайна, сервиса и городской инфраструктуры. Среди них — крупные компании, профильные студии, производственные предприятия и государственные организации, такие как Театральный музей имени А. А. Бахрушина, государственный академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Международный Центр развития креативных индустрий «Креадэв», АРТ кластер «Таврида» и другие.
Сотрудничество колледжа с партнерами-работодателями строится по модели полного цикла: от участия работодателей в разработке образовательных программ до оценки выпускных проектов и последующего трудоустройства студентов.
Студенты участвуют в реальных проектах: создают дизайн-продукты, разрабатывают коллекции, реализуют городские и социальные инициативы. Уже в процессе обучения многие начинают работать по специальности. По итогам же значительная часть выпускников трудоустраиваются по профилю, продолжая карьеру в компаниях-партнерах или развивая собственные проекты.
Кирилл Акимов.
(Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Москвы).
Выпускник МАДК имени А. А. Николаева по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения» Кирилл Акимов в период учебы проходил практику и стажировался в лидирующей организации своей сферы «Геостройизыскания». По ее итогам успешно сдал квалификационный экзамен. После выпуска в 2024 году сразу трудоустроился в эту компанию специалистом оптико-электронного оборудования, где и продолжает работать в данный момент. Зарабатывает от 130 тыс. руб.
Алешкова Ксения.
(Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Москвы).
Ксения Алешкова, выпускница технологического колледжа № 21 2025 года по направлению «Графический дизайн», начала строить карьеру еще во время обучения, и сегодня уже уверенно занимает свое место в индустрии. Свою первую работу Ксения нашла через Центр карьеры колледжа и трудоустроилась в компанию «Фотолаб» дизайнером-верстальщиком. Там за 2,5 года выросла до многопрофильного специалиста.
Сегодня Ксения работает дизайнером-верстальщиком, выполняет задачи цветокорректора, разрабатывает графические решения для компании. Еще в колледже Ксения активно включалась в проекты, бралась за сложные задачи и постоянно прокачивала свои навыки — именно это стало основой ее быстрого карьерного роста. Сейчас она зарабатывает от 170 тыс. руб.
Студенты — это кадровый потенциал.
Советник директора Российского этнографического музея Анна Рапопорт назвала работу со студентами по-настоящему продуктивной: у них свежий взгляд, высокий уровень вовлеченности и искреннее желание создавать сильные, конкурентные проекты.
«Важно, что многие из решений, разработанных в рамках сотрудничества, уже внедрены и используются в реальной практике музея. Особенно ценно, что такой результат достигается именно в партнерстве с колледжем — это подтверждает, что современная система среднего профессионального образования готовит не просто выпускников, а мотивированных специалистов, способных сразу включаться в реальные задачи индустрии. Мы видим в студентах серьезный кадровый потенциал и рассматриваем их как будущих сотрудников, готовых к работе уже на старте карьеры», — заключила Анна Рапопорт.