В школах Пермского края осенью начнут профилактику суицидального поведения

Для объективной оценки министерство ввело систему баллов. Один балл начисляется за резкие изменения во внешности, символику запрещённых организаций на одежде, а также повторяющиеся издевательства со стороны сверстников. Два балла — за случаи самоповреждений (порезы, проколы) и социальную изоляцию. Три балла — за переживания из-за разрыва романтических отношений, употребление алкоголя или ранее имевшиеся попытки суицида.