В школах Пермского края осенью начнут профилактику суицидального поведения

Профилактику суицидального поведения введут в школы Пермского края с 1 сентября, сообщает краевое минобразования.
Наблюдать за психологическим состоянием учеников 6−11 классов и студентов колледжей будут классные руководители и кураторы групп. Период мониторинга — с 1 октября по 1 ноября, при необходимости его могут продлить. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства образования региона.
Для объективной оценки министерство ввело систему баллов. Один балл начисляется за резкие изменения во внешности, символику запрещённых организаций на одежде, а также повторяющиеся издевательства со стороны сверстников. Два балла — за случаи самоповреждений (порезы, проколы) и социальную изоляцию. Три балла — за переживания из-за разрыва романтических отношений, употребление алкоголя или ранее имевшиеся попытки суицида.
Если сумма набранных баллов достигает пяти, подростку назначают углублённую педагогическую диагностику. Шесть и более баллов считаются пороговым значением эмоционального неблагополучия и требуют углублённой диагностики и вмешательства специалистов.
Документ вступит в силу с началом учебного года.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, для чего в школах региона вводят оценки за поведение.