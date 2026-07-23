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Нижегородский министр спорта встретился с «самым большим» мальчиком России

Ранее Дмитрий Кабайло пообещал исполнить его мечту.

Источник: Живем в Нижнем

Глава министерства спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло встретился с Кириллом Ятновым, которого называют «самым большим мальчиком» России.

Напомним, что после операции и диеты молодому человеку удалось похудеть на 25 кг. О своем пути он рассказал в программе «Пусть говорят!» на Первом канале. Кроме того, в выпуске Кирилл озвучил свою мечту — стать волонтером и оказывать помощь в организации спортивных мероприятий. Тогда Дмитрий Кабайло пообещал исполнить его желание.

Как стало известно, теперь нижегородец будет находиться в самом центре спортивных событий региона, помогая гостям и участникам в разных вопросах: Кирилл стал участником проекта «Волонтеры спорта». Министр также вручил ему сертификат в центр адаптивных видов спорта «Парус».

«Кирилл молодец, что выбрал спорт в качестве основного драйвера изменений. Удачи! Все получится! Ну, а мы поможем», — пообещал Дмитрий Кабайло.

Ранее мы писали, что главврач нижегородской поликлиники похудела на 50 кг за полтора года.