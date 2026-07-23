Нижегородский министр спорта встретился с «самым большим» мальчиком России

Напомним, что после операции и диеты молодому человеку удалось похудеть на 25 кг. О своем пути он рассказал в программе «Пусть говорят!» на Первом канале. Кроме того, в выпуске Кирилл озвучил свою мечту — стать волонтером и оказывать помощь в организации спортивных мероприятий. Тогда Дмитрий Кабайло пообещал исполнить его желание.