В поселке Зубова Поляна в Мордовии обустроят площадь и пешеходную зону

Центральную площадь и пешеходную зону по улице Новикова-Прибоя в поселке Зубова Поляна в Республике Мордовии благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполнены уже более чем на 90%, сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики.