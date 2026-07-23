В поселке Зубова Поляна в Мордовии обустроят площадь и пешеходную зону

Центральную площадь и пешеходную зону по улице Новикова-Прибоя в поселке Зубова Поляна в Республике Мордовии благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполнены уже более чем на 90%, сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Специалисты завершили асфальтирование территории, уложили тротуарную плитку, установили малые архитектурные формы. Сейчас они выполняют озеленение и монтируют инженерные сети наружного освещения.
«После окончания благоустройства обновленное общественное пространство станет удобным местом для прогулок, встреч и проведения районных мероприятий. Современная центральная площадь станет одной из визитных карточек Зубовой Поляны и сделает поселок еще более комфортным для жителей и гостей», — говорится в сообщении.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.