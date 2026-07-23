Хабаровчанин получил 12,5 года за перевод денег в пользу Украины

Жителя Хабаровска приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщает канал «Суды Хабаровского края».
По версии суда, в 2023 году мужчина, находясь за пределами России, перевел собственные денежные средства на счет знакомого ему администратора интернет-канала, который собирал пожертвования для фонда Украины. Как утверждается, средства предназначались для приобретения вооружения для Вооруженных сил Украины.
Подсудимый признал вину и заключил с органами следствия досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело рассмотрели в особом порядке.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе активное содействие расследованию, совершение преступления впервые и другие обстоятельства. Также были признаны отягчающими совершение преступления группой лиц, в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта.
Суд назначил мужчине 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год. Кроме того, в доход государства конфискован мобильный телефон, который, по версии суда, использовался при совершении преступления.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.