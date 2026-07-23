Хабаровчанин получил 12,5 года за перевод денег в пользу Украины

Суд назначил мужчине 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год. Кроме того, в доход государства конфискован мобильный телефон, который, по версии суда, использовался при совершении преступления.