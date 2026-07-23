В Красноярском крае произвели 45 млн литров бутилированной воды

Как сообщили в пресс-службе Красноярскстат, в 2025 году предприятия Енисейской Сибири выпустили 169 миллионов литров бутилированной воды. По данным экспертов ведомства, этого объема жидкости хватит, чтобы наполнить 68 олимпийских бассейнов. В Красноярском крае изготовили 45 миллионов литров воды. Семь из десяти бутылок сходят с конвейеров предприятий в Республике Хакасия. А в Республике Тыва выпустили менее полумиллиона литров упакованной воды. Читайте также: Протяженность коммунальных сетей Енисейской Сибири в 2,4 раза больше длины Транссиба В Красноярском края и Хакасии за месяц в среднем выпускают 320 тысяч литров кваса Половину мясных блюд хозяйки Красноярского края готовят из птицы Эксперты насчитали в Красноярском крае 1 272 ресторана, бара и кафе За год в Красноярском крае произвели почти 867 миллионов яиц.