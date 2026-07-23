Опубликован прогноз погоды на август в Нижегородской области

Температура воздуха в Нижегородской области в августе будет соответствовать средним многолетним значениям. Прогноз Гидрометцентра России опубликовали на сайте ГУ МЧС России по региону.
По предварительному прогнозу, средняя месячная температура в августе составит +16…+18 градусов. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы — 55−70 мм. При этом для августа характерны грозы, сильные дожди, град и сильный ветер.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как Нижний Новгород пережил ливень, град и штормовой ветер 22 июля.
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