Для тех, кто сомневается: уборку Воронежа проводят круглосуточно

Комбинаты благоустройства приводят в порядок улицы столицы Черноземья в круглосуточном режиме. Рабочие выходят на уборку даже ночью. Это особенно актуально, когда днем городские улицы заняты спешащими пешеходами, а дороги переполнены автомобилями.
В городе круглосуточно чистятся ливневки, убираются тротуары, поливаются зеленые зоны, смывается пыль с дорог.
Сотни рабочих и десятки машин спецтехники трудятся над чистотой Воронежа. Главное, это увидеть, а не переходить на вечную критику. Воронеж хорош. Давайте признаем это, хотя бы на 12 секунд данного видео.