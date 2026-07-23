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Для тех, кто сомневается: уборку Воронежа проводят круглосуточно

Комбинаты благоустройства приводят в порядок улицы столицы Черноземья в круглосуточном режиме. Рабочие выходят на уборку даже ночью. Это особенно актуально, когда днем городские улицы заняты спешащими пешеходами, а дороги переполнены автомобилями.

Комбинаты благоустройства приводят в порядок улицы столицы Черноземья в круглосуточном режиме. Рабочие выходят на уборку даже ночью. Это особенно актуально, когда днем городские улицы заняты спешащими пешеходами, а дороги переполнены автомобилями.

В городе круглосуточно чистятся ливневки, убираются тротуары, поливаются зеленые зоны, смывается пыль с дорог.

Сотни рабочих и десятки машин спецтехники трудятся над чистотой Воронежа. Главное, это увидеть, а не переходить на вечную критику. Воронеж хорош. Давайте признаем это, хотя бы на 12 секунд данного видео.

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