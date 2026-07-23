Горвласти назвали достижением завершение дорожного ремонта на половине объектов в июле

«В этом году у нас 43 объекта за 652 млн рублей, — напомнила тогда Дятлова. — Это тротуары, которые предстоит построить или отремонтировать. Со своей стороны администрация города Калининграда и дорожники обещают не подвести. В этом году мы сделали раннюю контрактацию. Заключены все контракты, и на сегодняшний день 18 объектов уже полностью завершены. Впереди у нас июнь, июль, август и сентябрь. За это оставшееся время мы должны выполнить все работы».