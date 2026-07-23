В Кирове детей обучили пилотированию дронов

Мастер-класс для детей «Полет на симуляторе дронов» провели на площадке «Кванториума» в Кирове, сообщили в областном управлении массовых коммуникаций. Мероприятие направлено на повышение интереса ребят к профессиям, связанным с управлением коптерами, что соответствует целям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
В ходе мастер-класса участники ознакомились с принципами работы и беспилотными авиасистемами, узнали об их устройстве и сферах применения. Также они освоили азы управления на специальном аэросимуляторе.
В сообщении уточнили, что в период летних каникул в каждом муниципальном образовании региона работают «Точки притяжения», расположенные на площадках учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, некоммерческих организаций и регионального отделения Движения первых. «Кванториум» — одна из таких платформ, где педагоги организуют бесплатные занятия для детей по самым популярным направлениям. Среди них — промышленный дизайн, программирование, виртуальная реальность. Записаться на ближайшие мастер-классы может любой желающий по ссылке.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.