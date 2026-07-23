В Кирове детей обучили пилотированию дронов

В сообщении уточнили, что в период летних каникул в каждом муниципальном образовании региона работают «Точки притяжения», расположенные на площадках учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, некоммерческих организаций и регионального отделения Движения первых. «Кванториум» — одна из таких платформ, где педагоги организуют бесплатные занятия для детей по самым популярным направлениям. Среди них — промышленный дизайн, программирование, виртуальная реальность. Записаться на ближайшие мастер-классы может любой желающий по ссылке.