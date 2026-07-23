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Пять лет колонии грозит воронежцу за подобранный на улице кошелек

Мужчина потратил находившиеся в нем деньги.

Источник: Комсомольская правда

66-летний воронежец заметил на улице 45-ой Стрелковой дивизии лежащий кошелек. Прохожий подобрал его, там оказались 25 тысяч рублей, которые мужчина потратил на личные нужды.

Вскоре его задержали полицейские, которые провели оперативные по заявлению 32-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в ночь с 15 на 16 июля, возвращаясь домой, она выронила кошелек с деньгами на улице 45 Стрелковой Дивизии. Найти подозреваемого помогли камеры наружного видеонаблюдения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело краже, пока его отпустили под подписку о невыезде. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.