Пять лет колонии грозит воронежцу за подобранный на улице кошелек

Вскоре его задержали полицейские, которые провели оперативные по заявлению 32-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в ночь с 15 на 16 июля, возвращаясь домой, она выронила кошелек с деньгами на улице 45 Стрелковой Дивизии. Найти подозреваемого помогли камеры наружного видеонаблюдения.