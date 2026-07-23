В Казахстане меняют правила продажи смартфонов

При продаже товара продавец обязан выдать документ, подтверждающий факт его приобретения. Таким документом может быть выданный в бумажной или электронной форме контрольный (товарный) чек либо квитанция или иной документ, содержащий сведения о наименовании, стоимости товара, дате приобретения, продавце (изготовителе). Теперь в таких документах продавец будет обязан также указывать идентификационные коды реализуемого абонентского устройства сотовой связи.