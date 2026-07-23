В Казахстане меняют правила продажи смартфонов

Теперь абонентские устройства сотовой связи, не прошедшие верификацию, будут относиться к товарам ненадлежащего качества, сообщил Комитет по защите прав потребителей при Минторговли и интеграции.
На основании закона «О защите прав потребителей» покупатель, которому продано такое устройство, вправе по своему выбору потребовать:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;
- замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
- замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.
Требования нужно предъявлять исключительно продавцу, подчеркнул комитет.
«Также Законом установлено дополнительное требование к обязанностям продавца по обеспечению надлежащего качества товара. Теперь он при продаже абонентского устройства сотовой связи будет обязан представить потребителю идентификационный код данного товара для проверки статуса его верификации. Соответствующие поправки были внесены и в Закон Республики Казахстан “О регулировании торговой деятельности”, — сообщил комитет.
Также закон запрещает продавать телефоны, не прошедшие верификацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
До продажи такого вида товара продавец обязан осуществить проверку соответствующих идентификационных кодов реализуемого абонентского устройства сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки посредством базы данных идентификационных кодов.
«Данное требование должно соблюдаться и при осуществлении электронной торговли. Владельцы электронных торговых площадок должны включать в договоры, заключаемые между продавцом и электронной торговой площадкой, обязанность продавцов перед продажей абонентского устройства сотовой связи проверять такой товар на предмет наличия ограничений либо блокировки в базе данных идентификационных кодов», — отметили в комитете.
При продаже товара продавец обязан выдать документ, подтверждающий факт его приобретения. Таким документом может быть выданный в бумажной или электронной форме контрольный (товарный) чек либо квитанция или иной документ, содержащий сведения о наименовании, стоимости товара, дате приобретения, продавце (изготовителе). Теперь в таких документах продавец будет обязан также указывать идентификационные коды реализуемого абонентского устройства сотовой связи.