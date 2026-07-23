В Омской области увеличили штрафы за съемку атак БПЛА

Напомним, что ранее по решению антитеррористической комиссии под председательством губернатора Виталия Хоценко в регионе был введен запрет на публикацию ряда сведений. Под ограничения попала информация о применении БПЛА, работе средств борьбы с ними, а также любые данные, позволяющие определить расположение сил и объектов, обеспечивающих безопасность. Публикация в соцсетях и мессенджерах данных о местонахождении дронов, мест падения их обломков или фактах атак грозит не только штрафом, но и уголовной ответственностью.