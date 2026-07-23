В Омской области увеличили штрафы за съемку атак БПЛА

Депутаты Законодательного Собрания Омской области ужесточили наказание за невыполнение решений региональной антитеррористической комиссии. Соответствующие поправки были приняты в Кодекс об административных правонарушениях на последнем пленарном заседании седьмого созыва.
Главное изменение — увеличение штрафов за нарушение введенных ограничений, в том числе за фото- и видеосъемку беспилотников. Теперь за подобные действия придется заплатить: гражданам — до 5 тысяч рублей; должностным лицам — до 50 тысяч рублей; юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.
Напомним, что ранее по решению антитеррористической комиссии под председательством губернатора Виталия Хоценко в регионе был введен запрет на публикацию ряда сведений. Под ограничения попала информация о применении БПЛА, работе средств борьбы с ними, а также любые данные, позволяющие определить расположение сил и объектов, обеспечивающих безопасность. Публикация в соцсетях и мессенджерах данных о местонахождении дронов, мест падения их обломков или фактах атак грозит не только штрафом, но и уголовной ответственностью.
Ранее региональное управление ФСБ сообщило о том, что несколько жителей Омской области уже были привлечены к ответственности за съемку атаки БПЛА.