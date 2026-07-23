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Арктический мыс назовут именем дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева

Арктический мыс назовут именем дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Источник: Башинформ

Мыс в Архангельской области с координатами 71°49,7' северной широты, 51°26,2' восточной долготы будет носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Такое решение приняли депутаты Архангельского областного собрания на летней сессии 27-го созыва.

Инициатива принадлежит председателю Башкирского регионального отделения «Содружество ветеранов гражданской авиации России» Рифгату Денисламову. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал эту идею и обратился к Архангельскому областному собранию депутатов. Предложение получило одобрение на федеральном и региональном уровнях: его поддержали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому региону и Архангельское региональное отделение Русского географического общества.

Документы направлены на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. После данной экспертизы наименование мыса «Гареева» уже официально появится на всех картах России.

Справка

Муса Гареев — дважды Герой Советского Союза. На фронте сражался на легендарном штурмовике Ил-2. Он прошел путь от Сталинграда до Пиллау, совершил 250 боевых вылетов. В 1943 году в ходе освобождения Донбасса Муса Гареев уничтожил до полутора десятков самолетов на аэродроме противника.