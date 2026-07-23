Арктический мыс назовут именем дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Муса Гареев — дважды Герой Советского Союза. На фронте сражался на легендарном штурмовике Ил-2. Он прошел путь от Сталинграда до Пиллау, совершил 250 боевых вылетов. В 1943 году в ходе освобождения Донбасса Муса Гареев уничтожил до полутора десятков самолетов на аэродроме противника.