Для медучреждений Красноярского края закупили 77 новых автомобилей

До конца этого года медучреждения Красноярского края получат 77 новых автомобилей. Как рассказали в региональном Минздраве, контракты на поставку уже заключены, а первый транспорт поступит уже в сентябре. В партию вошли 39 машин скорой помощи класса «B», 22 автомобиля УАЗ, 10 «Лада Гранта» и 6 «Нив».
Большая часть автомобилей предназначена для районных больниц. Легковой транспорт значительно повысит мобильность врачей, которые работают в отдалённых населённых пунктах. Машины будут использоваться для выездов к пациентам, а также для оперативной доставки биоматериалов из ФАПов и амбулаторий в лаборатории.
Машины скорой помощи класса «B» распределили между Красноярском и округами: 12 останутся в краевом центре, остальные отправятся в другие округа. Например, по 2 автомобиля получат Канская, Ачинская, Минусинская и Лесосибирская межрайонные больницы, также 2 авто получит Саянская районная больница. Остальные 17 автомобилей распределят в Абанский, Ужурский, Иланско-Нижнеингашский, Идринско-Краснотуранский, Большемуртинско-Сухобузимский, Ачинский, Ирбейско-Саянский, Енисейский, Казачинско-Пировский, Дзержинско-Тасеевский, Каратузский, Емельяновский и Шарыповский округа.
В каждом автомобиле есть дефибрилляторы, кардиографы, пульсоксиметры, тонометры, а также дозаторы лекарств и системы подачи кислорода.
«Новая техника позволит сократить время доезда бригад, что критически важно при ликвидации последствий ДТП на федеральных трассах. Кроме того, это повышает безопасность транспортировки пациентов и улучшает условия труда наших специалистов», — рассказала главврач Канской межрайонной больницы Ольга Барболина.
По словам министра здравоохранения Красноярского края Алексея Коноваленко, обновление автопарка — это системная работа по обеспечению равного доступа к медицине для всех жителей региона:
«От надежности автомобиля зачастую зависит скорость прибытия врача к пациенту, а значит — и спасённые жизни. Новые УАЗы и “Нивы” отлично справятся со сложными дорожными условиями, а современные машины скорой помощи сделают работу первичного звена более оперативной. Наша цель — чтобы качественная помощь была доступна человеку независимо от того, живёт он в крупном городе или в небольшом посёлке».
С начала 2024 года для региональных медучреждений было закуплено более 100 единиц специализированной техники, в том числе автомобили скорой помощи, санитарные УАЗы и передвижные медицинские комплексы.
Отметим, что транспорт был приобретен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на средства краевого бюджета. Общая сумма инвестиций составила более 270 млн рублей.