Для медучреждений Красноярского края закупили 77 новых автомобилей

«От надежности автомобиля зачастую зависит скорость прибытия врача к пациенту, а значит — и спасённые жизни. Новые УАЗы и “Нивы” отлично справятся со сложными дорожными условиями, а современные машины скорой помощи сделают работу первичного звена более оперативной. Наша цель — чтобы качественная помощь была доступна человеку независимо от того, живёт он в крупном городе или в небольшом посёлке».