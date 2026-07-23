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Житель Хабаровска получил 12,5 лет за спонсирование ВСУ

Житель Хабаровска получил 12,5 лет и штраф в 100 тыс руб за спонсирование ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии и штраф в 100 тысяч рублей за перевод денег на нужды вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба судов Хабаровского края.

Судом установлено, что мужчина в 2023 году уехал в другую страну и с ее территории перевел деньги администратору интернет-канала, осуществляющего сбор денежных средств на закупку вооружения для ВСУ.

«Осужденному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Отмечается, что хабаровчанин осужден по статье 275 УК РФ (госизмена в виде оказания финансовой помощи иностранному государству).

В пресс-службе добавили, что суд учел все смягчающие обстоятельства, такие как сотрудничество с органами следствия, изобличение соучастников преступления и то, что преступление совершено впервые.

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