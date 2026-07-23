83 км федеральной трассы Р‑177 отремонтируют в Нижегородской области к 2027 году

Также планируется отремонтировать 20 км полотна на отрезке с 94-го по 114-й км в Семеновском округе от поворота на Сухобезводное до Боковой. Здесь работники уже провели фрезерование старого асфальта. На наиболее поврежденных участках трассы восстановили дорогу методом холодной регенерации с добавлением скелетного материала из щебня и комплексного вяжущего — цемента и полимерного битума. Общая площадь таких работ составила 25 тысяч кв. м.