83 км федеральной трассы Р‑177 отремонтируют в Нижегородской области к 2027 году

Участок федеральной трассы Р-177 «Поветлужье» Нижний Новгород — Йошкар-Ола приведут к нормативу до 2027 года в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства.
Всего в нормативное состояние приведут 83 км дорожного покрытия. Среди них участки в Семеновском районе — от Тарасихи до Боковой, а также в Воскресенском — со 119-го по 124-й км и со 133-го по 146-й км на подъезде к районному центру.
Также планируется отремонтировать 20 км полотна на отрезке с 94-го по 114-й км в Семеновском округе от поворота на Сухобезводное до Боковой. Здесь работники уже провели фрезерование старого асфальта. На наиболее поврежденных участках трассы восстановили дорогу методом холодной регенерации с добавлением скелетного материала из щебня и комплексного вяжущего — цемента и полимерного битума. Общая площадь таких работ составила 25 тысяч кв. м.
Параллельно специалисты занимаются обустройством десяти действующих автобусных остановок, где строят новые посадочные площадки и подходы к ним. Кроме того, ведется укрепление и планировка обочин с использованием грунта, щебня и асфальтогранулята.
В августе стартуют работы по укладке финального слоя покрытия из износостойкого асфальтобетона, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения. На завершающем этапе специалисты нанесут разметку. В следующем году аналогичные работы планируется выполнить на участках с 53-го по 94-й км, со 114-го по 124-й км, а также со 133-го по 146-й.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Балахнинском округе отремонтировали дорогу к лыжной базе.