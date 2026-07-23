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В Севастополе отремонтировали участок улицы Облепиховой

Она стала безопаснее для автомобилистов и жителей.

Участок улицы Облепиховой в Севастополе привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Работы выполнили на отрезке протяженностью 722 м. Специалисты обустроили основание проезжей части из щебеночно-песчаной смеси, уложили асфальт и укрепили обочины.

Ранее в Севастополе завершили ремонт участка Шафрановой улицы длиной менее 1 км. Улица стала безопаснее для автомобилистов и жителей близлежащих домов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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