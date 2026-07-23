Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект «Девочка. Женщина. Мама» нижегородки Татьяны Грязновой победил в премии «Женщина НКО»

Авторский социальный проект «Девочка. Женщина. Мама» Татьяны Грязновой получил высшие оценки жюри Всероссийской премии.

Авторский социальный проект «Девочка. Женщина. Мама» жительницы Нижнего Новгорода Татьяны Грязновой стал победителем Всероссийской премии «Женщина НКО» в номинации «Здоровье нации». Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём канале в мессенджере MAX. Он отметил масштаб инициативы и её значение для поддержки женщин и семейных ценностей.

«Авторский социальный проект “Девочка. Женщина. Мама” нашей землячки Татьяны Грязновой получил высшие оценки жюри Всероссийской премии “Женщина НКО” и стал победителем в номинации “Здоровье нации”», — написал Евгений Люлин.

Как отметил председатель Законодательного собрания, проект объединяет специалистов и матерей, помогая женщинам на сложных этапах жизни и укрепляя здоровье. Инициатива была представлена на форуме «Женщины-лидеры НКО» в Госдуме и Общественной палате России, где получила высокую оценку экспертов.

«Восхищен успехом Татьяны Грязновой и всероссийским признанием ее заслуг. Очень хочу, чтобы эти успехи в деле поддержки семьи, женщин, возрождении традиций многодетности стали началом чего-то и нового!», — добавил глава регионального парламента.

Татьяна Грязнова известна в Нижнем Новгороде как психолог, реабилитолог и специалист по иппотерапии. Она возглавляет Совет женщин Сормовского района, руководит АНО «Достижение», является многодетной мамой и обладательницей титула «Миссис Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что более 300 нижегородок приняли участие в форуме «Я — женщина русской реки».

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше