Проект «Девочка. Женщина. Мама» нижегородки Татьяны Грязновой победил в премии «Женщина НКО»

Авторский социальный проект «Девочка. Женщина. Мама» жительницы Нижнего Новгорода Татьяны Грязновой стал победителем Всероссийской премии «Женщина НКО» в номинации «Здоровье нации». Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём канале в мессенджере MAX. Он отметил масштаб инициативы и её значение для поддержки женщин и семейных ценностей.
«Авторский социальный проект “Девочка. Женщина. Мама” нашей землячки Татьяны Грязновой получил высшие оценки жюри Всероссийской премии “Женщина НКО” и стал победителем в номинации “Здоровье нации”», — написал Евгений Люлин.
Как отметил председатель Законодательного собрания, проект объединяет специалистов и матерей, помогая женщинам на сложных этапах жизни и укрепляя здоровье. Инициатива была представлена на форуме «Женщины-лидеры НКО» в Госдуме и Общественной палате России, где получила высокую оценку экспертов.
«Восхищен успехом Татьяны Грязновой и всероссийским признанием ее заслуг. Очень хочу, чтобы эти успехи в деле поддержки семьи, женщин, возрождении традиций многодетности стали началом чего-то и нового!», — добавил глава регионального парламента.
Татьяна Грязнова известна в Нижнем Новгороде как психолог, реабилитолог и специалист по иппотерапии. Она возглавляет Совет женщин Сормовского района, руководит АНО «Достижение», является многодетной мамой и обладательницей титула «Миссис Нижний Новгород».
Ранее сообщалось, что более 300 нижегородок приняли участие в форуме «Я — женщина русской реки».