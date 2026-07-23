Партия гуманитарной помощи из США от Марко Рубио прибыла на Кубу

Волонтеры из приходских общин доставят помощь прямо на дом нуждающимся, уточняется в сообщении.
Инициативу выделить Кубе гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов выдвинул в мае госсекретарь США Марко Рубио.
11 июля госсекретарь США обращался к кубинскому руководству с требованием изменить политический курс, «пока не стало слишком поздно». Рубио подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены задействовать все доступные инструменты для устранения угроз национальной безопасности, которые якобы исходят от островного государства.