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Партия гуманитарной помощи из США от Марко Рубио прибыла на Кубу

Католическая организация «Каритас Куба» получила первую партию гуманитарной помощи из США. Речь идет о пакете в 100 миллионов долларов, о котором ранее объявил Вашингтон.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В первую партию включили 18 тонн продовольствия и гигиенических наборов. Их распределят по церковным каналам среди 700 семей в Гаване. Об этом в четверг сообщает агентство EFE со ссылкой на «Каритас Куба».

Волонтеры из приходских общин доставят помощь прямо на дом нуждающимся, уточняется в сообщении.

Инициативу выделить Кубе гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов выдвинул в мае госсекретарь США Марко Рубио.

11 июля госсекретарь США обращался к кубинскому руководству с требованием изменить политический курс, «пока не стало слишком поздно». Рубио подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены задействовать все доступные инструменты для устранения угроз национальной безопасности, которые якобы исходят от островного государства.

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