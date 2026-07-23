101-летней нижегородке успешно прооперировали сложный перелом ноги

Травматологи Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) успешно прооперировали 101-летнюю пациентку. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Пожилая женщина поступила в стационар со сложнейшим переломом нижней конечности. Учитывая преклонный возраст нижегородки, такая травма представляла прямую угрозу для её жизни из-за риска длительной неподвижности.
Врачи провели высокотехнологичное вмешательство, которое позволило буквально за короткое время поставить долгожительницу на ноги. В настоящее время пациентка уже успешно проходит процесс восстановления.
Ранее сообщалось, что первая волна гриппа накроет Нижегородскую область в сентябре.