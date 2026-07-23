Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

101-летней нижегородке успешно прооперировали сложный перелом ноги

Врачи ПОМЦ провели высокотехнологичную операцию, чтобы спасти жизнь пожилой пациентке и не допустить лежачего режима.

Травматологи Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) успешно прооперировали 101-летнюю пациентку. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».

Пожилая женщина поступила в стационар со сложнейшим переломом нижней конечности. Учитывая преклонный возраст нижегородки, такая травма представляла прямую угрозу для её жизни из-за риска длительной неподвижности.

Врачи провели высокотехнологичное вмешательство, которое позволило буквально за короткое время поставить долгожительницу на ноги. В настоящее время пациентка уже успешно проходит процесс восстановления.

Ранее сообщалось, что первая волна гриппа накроет Нижегородскую область в сентябре.