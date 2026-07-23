В США вспыхнули протесты после гибели мужчины от рук полиции

Все началось с вызова в полицию: граждане пожаловались, что неизвестный проверяет ручки припаркованных машин. Прибывшие на место стражи порядка заметили подозреваемого, которому на вид было около 30 лет. Как рассказал начальник полиции Мэдисона Джон Паттерсон, мужчина попытался уйти от погони на велосипеде, но один из офицеров его настиг. По версии Паттерсона, между ними завязалась драка, в ходе которой подозреваемый достал нож и ранил полицейского.