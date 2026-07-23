В США вспыхнули протесты после гибели мужчины от рук полиции

Все началось с вызова в полицию: граждане пожаловались, что неизвестный проверяет ручки припаркованных машин. Прибывшие на место стражи порядка заметили подозреваемого, которому на вид было около 30 лет. Как рассказал начальник полиции Мэдисона Джон Паттерсон, мужчина попытался уйти от погони на велосипеде, но один из офицеров его настиг. По версии Паттерсона, между ними завязалась драка, в ходе которой подозреваемый достал нож и ранил полицейского.
В сеть попало видео, снятое очевидцем. На кадрах видно, как стражи порядка удерживают мужчину на земле, а затем ставят его на ноги. Сразу после этого задержанный снова падает — как пишет CNN, предположительно от удара электрошокером. В этот момент один из полицейских бьет его ногой, а другой прижимает коленом к асфальту.
Далее четвертый сотрудник стреляет в лежащего мужчину в упор. На записи отчетливо слышны три выстрела, после чего тело перестает подавать признаки жизни.
Паттерсон утверждает, что роковой выстрел сделал именно тот офицер, которого ранее ранили ножом. Пули нанесли задержанному тяжелые ранения. Его экстренно доставили в больницу, где он скончался.
Отдельного внимания заслуживает деталь, которую озвучил начальник полиции: ни на одном из четырех участвовавших в инциденте сотрудников не было нательных камер. Саму видеозапись, появившуюся в интернете, Паттерсон назвал «лишь одним из возможных вариантов развития событий».
Паттерсон также сообщил, что расследование случившегося уже начал отдел уголовных расследований минюста Висконсина. Всех четырех полицейских, причастных к происшествию, временно отстранили от службы — они отправлены в административный отпуск до выяснения всех обстоятельств.