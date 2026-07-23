Большинство российских компаний готовы нанимать родственников сотрудников

Чаще всего такая практика встречается на производственных предприятиях. Там трудоустроить «своих» можно в 93% компаний. На втором месте оказался финансовый сектор, где к таким кандидатам лояльны 88% банков. Крупные работодатели принимают родственников сотрудников чаще малого бизнеса. В компаниях с численностью более 1000 человек такая практика есть у 91% организаций. Среди предприятий, где работает до 100 человек, показатель составляет 81%.