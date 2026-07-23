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Большинство российских компаний готовы нанимать родственников сотрудников

В России 85% компаний готовы принимать на работу родственников своих сотрудников.

В России 85% компаний готовы принимать на работу родственников своих сотрудников. Об этом говорится в результатах опроса представителей кадровых служб.

Чаще всего такая практика встречается на производственных предприятиях. Там трудоустроить «своих» можно в 93% компаний. На втором месте оказался финансовый сектор, где к таким кандидатам лояльны 88% банков. Крупные работодатели принимают родственников сотрудников чаще малого бизнеса. В компаниях с численностью более 1000 человек такая практика есть у 91% организаций. Среди предприятий, где работает до 100 человек, показатель составляет 81%.

При этом доля компаний, которые полностью исключают возможность трудоустройства родственников сотрудников, снизилась до 8%. Для сравнения, с 2021 по 2024 год таких организаций было 16−17%.

Опрос проводился в России с 26 июня по 15 июля 2026 года. В нем участвовали менеджеры по персоналу и другие специалисты кадровых служб.