В Тулуне приступают к строительству современной детской поликлиники

В ближайшее время на площадке начнутся подготовительные работы. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Иркутской области, осуществляющий полномочия министра Алексей Изотов.
Новое медицинское учреждение, рассчитанное на 200 посещений в смену, станет структурным подразделением Тулунской городской больницы.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Завершить строительство планируют к концу 2028 года, сообщает пресс-служба областного Правительства.
Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Финансирование объекта предусмотрено в объеме более 1 млрд рублей, из которых более 883,7 млн — средства федерального бюджета, более 188,2 млн — областного.
«Получение разрешения на строительство — это ключевой этап, которого ждали жители Тулуна. Новая поликлиника в микрорайоне Угольщиков — это возможность сделать качественную медицинскую помощь для детей доступнее. Мы понимаем, как важна современная инфраструктура для семей с детьми, поэтому держим реализацию проекта на особом контроле», — сказал Алексей Изотов.
Здание поликлиники будет включать все необходимые для современного медицинского учреждения отделения: консультативно-диагностические кабинеты широкого профиля, отделения функциональной и УЗИ-диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной стационар на 10 коек.
Особое внимание в проекте уделено логистике и комфорту: предусмотрены отдельные входные группы для разных потоков пациентов, а также размещение фильтр-бокса для осмотра детей с острыми заболеваниями, с отдельным входом в здание, кабинет неотложной медицинской помощи с шлюзом.
«К Тулунской городской больнице прикреплено около 15 тысяч детей. Возведение новой поликлиники существенно повысит доступность медицинской помощи для детей Тулуна и близлежащих территорий. Современное оснащение, комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей, а также удобное расположение учреждения станут важным вкладом в развитие системы здравоохранения региона», — отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.