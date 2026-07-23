В Тулуне приступают к строительству современной детской поликлиники

«Получение разрешения на строительство — это ключевой этап, которого ждали жители Тулуна. Новая поликлиника в микрорайоне Угольщиков — это возможность сделать качественную медицинскую помощь для детей доступнее. Мы понимаем, как важна современная инфраструктура для семей с детьми, поэтому держим реализацию проекта на особом контроле», — сказал Алексей Изотов.