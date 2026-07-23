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Донские пиротехники уничтожили две авиабомбы времен войны в Новороссийске

Специалисты Донского спасательного центра МЧС обезвредили бомбы ФАБ-500 и ФАБ-100 в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны — ФАБ-500 и ФАБ-100. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Опасные находки были обнаружены 14 июля. Специалисты провели обследование, организовали безопасную транспортировку и уничтожили боеприпасы с соблюдением всех мер предосторожности.

В МЧС отметили, что боеприпасы времен войны до сих пор находят в разных регионах страны. Несмотря на свой возраст, они остаются смертельно опасными.

— Если вы нашли подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему, не пытайтесь его перемещать или разбирать. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о находке по телефону 112, — сказано в сообщении.

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