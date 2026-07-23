Донские пиротехники уничтожили две авиабомбы времен войны в Новороссийске

Опасные находки были обнаружены 14 июля. Специалисты провели обследование, организовали безопасную транспортировку и уничтожили боеприпасы с соблюдением всех мер предосторожности.
В МЧС отметили, что боеприпасы времен войны до сих пор находят в разных регионах страны. Несмотря на свой возраст, они остаются смертельно опасными.
— Если вы нашли подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему, не пытайтесь его перемещать или разбирать. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о находке по телефону 112, — сказано в сообщении.
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