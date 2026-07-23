Из Хабаровска в Аян временно будут летать через Николаевск

В Хабаровском крае временно изменена схема авиасообщения с Аяном из-за подтопления взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, сообщает МАХ-канал Минтранс 27.
24 июля пассажиров рейсов № 403/404 будут перевозить через Николаевск-на-Амуре.
Из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре выполнит рейс самолет Ан-24. Затем пассажиров доставят в Аян вертолетом авиакомпании «Тайга». Обратный рейс в Хабаровск также будет выполняться через Николаевск-на-Амуре.
По данным министерства транспорта, по временной схеме планируется перевезти около 44 пассажиров в каждом направлении.
В ведомстве уточнили, что расписание может корректироваться в зависимости от погодных условий.