Из Хабаровска в Аян временно будут летать через Николаевск

Из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре выполнит рейс самолет Ан-24. Затем пассажиров доставят в Аян вертолетом авиакомпании «Тайга». Обратный рейс в Хабаровск также будет выполняться через Николаевск-на-Амуре.