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Из Хабаровска в Аян временно будут летать через Николаевск

Для перевозки пассажиров задействуют Ан-24 и вертолеты.

В Хабаровском крае временно изменена схема авиасообщения с Аяном из-за подтопления взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, сообщает МАХ-канал Минтранс 27.

24 июля пассажиров рейсов № 403/404 будут перевозить через Николаевск-на-Амуре.

Из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре выполнит рейс самолет Ан-24. Затем пассажиров доставят в Аян вертолетом авиакомпании «Тайга». Обратный рейс в Хабаровск также будет выполняться через Николаевск-на-Амуре.

По данным министерства транспорта, по временной схеме планируется перевезти около 44 пассажиров в каждом направлении.

В ведомстве уточнили, что расписание может корректироваться в зависимости от погодных условий.