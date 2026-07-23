Предложен метод охлаждения материалов для электроники свечением

Как уточнили в вузе, перегрев является одной из главных проблем современной электроники, лазеров и оптических датчиков. Традиционные методы охлаждения, такие как вентиляторы и кулеры, не только занимают много места, но и создают вибрации, которые недопустимы в высокоточных оптических системах.