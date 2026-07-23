В Абинске на Кубани укрепят береговую линию

Береговую линию укрепят в городе Абинске Краснодарского края, сообщили в министерстве природных ресурсов региона. Работа по охране окружающей среды, сохранению лесов и водоемов способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».
Там планируют возвести земляную дамбу с каменной наброской общей протяженностью 1000 метров. Сейчас специалисты сосредоточены на первом этапе работ — они возводят участок длиной 250 метров.
«Создание этой системы защиты критически важно для обеспечения безопасности не только самого Абинска, но и прилегающих к нему населенных пунктов», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Геннадий Столбов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.