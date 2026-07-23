Воронежский «Альфа Дон Транс» требует 184 млн со столичного «Альфамобиля»

С начала 2026 года «Альфа Дон Транс» инициировал 13 судебных разбирательств на общую сумму 32,1 млн руб. Как следует из материалов картотеки, каждый иск мотивирован ненадлежащим исполнением контрагентами обязательств по договорам поставки. В роли ответчика компания за отчетный период фигурировала в 22 делах на 108,6 млн руб., причем 12 из них проиграла — на сумму 18,4 млн руб. Иски также связаны с нарушениями обязательств по договорам поставки.