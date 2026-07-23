Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье вечером 23 июля прогнозируют крупный град и шквалистый ветер

Погода может испортиться ближайшие 1−3 часа.

Сильный ливень, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с прогнозируют вечером 23 июля, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточняют спасатели, погода может испортиться ближайшие 1−3 часа. Также по информации Пермского ЦГМС, местами в центральных районах края зафиксировано опасное агрометеорологическое явление, а именно переувлажнение почвы.

МЧС призывает жителей быть предельно внимательными и осторожными.

«Воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями», — предупредили в ведомстве.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что 22 июля стало самым жарким днём с начала года в Пермском крае.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше