В Прикамье вечером 23 июля прогнозируют крупный град и шквалистый ветер

Сильный ливень, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с прогнозируют вечером 23 июля, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Как уточняют спасатели, погода может испортиться ближайшие 1−3 часа. Также по информации Пермского ЦГМС, местами в центральных районах края зафиксировано опасное агрометеорологическое явление, а именно переувлажнение почвы.
МЧС призывает жителей быть предельно внимательными и осторожными.
«Воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями», — предупредили в ведомстве.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что 22 июля стало самым жарким днём с начала года в Пермском крае.