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Сразу два дела в отношении медицинской клиники рассмотрели в Таразе

Суд рассмотрел сразу два дела в отношении медицинской клиники в Таразе. Учреждению теперь придется выплатить штрафы на сумму 562 тыс. тенге, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, специализированный суд по административным правонарушениям Тараза рассмотрел 2 дела в отношении медицинской клиники по факту нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности объектов в сфере оборота наркотических средств (ч.1 ст. 464 и ч.1 ст. 427 КоАП).

Установлено, что медицинской организацией не были соблюдены отдельные лицензионные требования, а также требования к технической укрепленности помещений, предназначенных для хранения наркотических средств. Проверкой установлено отсутствие круглосуточной охраны, системы охранной сигнализации и необходимого технического оснащения помещений.

Вина доказана протоколами, рапортами сотрудников полиции и показаниями сторон.

В суде представитель клиники признал вину и сообщил, что все нарушения устранены в полном объеме, он просил не приостанавливать деятельность учреждения, поскольку это негативно отразится на оказании круглосуточной медицинской помощи пациентам.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние, полное устранение нарушений, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Постановлением суда клиника признана виновной по двум статьям и ей назначены штрафы в размере 346 тысяч и 216 тысяч тенге соответственно.

Постановления не вступили в законную силу.