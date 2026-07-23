Сразу два дела в отношении медицинской клиники рассмотрели в Таразе

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, специализированный суд по административным правонарушениям Тараза рассмотрел 2 дела в отношении медицинской клиники по факту нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности объектов в сфере оборота наркотических средств (ч.1 ст. 464 и ч.1 ст. 427 КоАП).
Установлено, что медицинской организацией не были соблюдены отдельные лицензионные требования, а также требования к технической укрепленности помещений, предназначенных для хранения наркотических средств. Проверкой установлено отсутствие круглосуточной охраны, системы охранной сигнализации и необходимого технического оснащения помещений.
Вина доказана протоколами, рапортами сотрудников полиции и показаниями сторон.
В суде представитель клиники признал вину и сообщил, что все нарушения устранены в полном объеме, он просил не приостанавливать деятельность учреждения, поскольку это негативно отразится на оказании круглосуточной медицинской помощи пациентам.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние, полное устранение нарушений, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.
Постановлением суда клиника признана виновной по двум статьям и ей назначены штрафы в размере 346 тысяч и 216 тысяч тенге соответственно.
Постановления не вступили в законную силу.