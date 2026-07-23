Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кстовском районе согласовали облик двух новых домов в рамках комплексного развития территории

Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик “ДомИнвест”».

Источник: Время

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурный облик первых двух многоквартирных домов, которые построят в юго-восточной части Кстова в рамках комплексного развития территории (КРТ). Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик “ДомИнвест”», реализующее проект по договору о КРТ по инициативе правообладателя.

Фасады зданий выполнены в современном лаконичном стиле с декоративными элементами. Первые этажи выделены контрастной фактурой и тёмным облицовочным кирпичом, разные цветовые оттенки делают внешний вид домов запоминающимся. Для отделки стен применяется качественная декоративная штукатурка, цоколь и первый этаж облицуют кирпичом, первые два этажа визуально отделят от остальной части здания контрастным цветом.

Проектная документация по планировке территории, утверждённая в 2024 году, предполагает комплексное развитие участка площадью 24,4 га. Здесь планируется построить 25 многоквартирных домов высотой до 8 этажей, что обеспечит комфортную плотность застройки и просторные благоустроенные дворы с озеленением. В рамках проекта инвестор построит детский сад на 185 мест, который после ввода будет безвозмездно передан городу, а также магазин и инженерные сети; документацией предусмотрена и школа на 1 100 мест.

«Площадь территории предполагает создание полноценного жилого района с развитой инфраструктурой. Уверена, что новый микрорайон станет точкой притяжения для жителей и примером современного подхода к градостроительству в регионе», — отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева. Общая площадь жилых помещений в новых домах составит более 80 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить комфортным жильём свыше 2,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что квартал на улице Гоголя ждут перемены.