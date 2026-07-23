В Кстовском районе согласовали облик двух новых домов в рамках комплексного развития территории

Проектная документация по планировке территории, утверждённая в 2024 году, предполагает комплексное развитие участка площадью 24,4 га. Здесь планируется построить 25 многоквартирных домов высотой до 8 этажей, что обеспечит комфортную плотность застройки и просторные благоустроенные дворы с озеленением. В рамках проекта инвестор построит детский сад на 185 мест, который после ввода будет безвозмездно передан городу, а также магазин и инженерные сети; документацией предусмотрена и школа на 1 100 мест.