В Кстовском районе согласовали облик двух новых домов в рамках комплексного развития территории

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурный облик первых двух многоквартирных домов, которые построят в юго-восточной части Кстова в рамках комплексного развития территории (КРТ). Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик “ДомИнвест”», реализующее проект по договору о КРТ по инициативе правообладателя.
Фасады зданий выполнены в современном лаконичном стиле с декоративными элементами. Первые этажи выделены контрастной фактурой и тёмным облицовочным кирпичом, разные цветовые оттенки делают внешний вид домов запоминающимся. Для отделки стен применяется качественная декоративная штукатурка, цоколь и первый этаж облицуют кирпичом, первые два этажа визуально отделят от остальной части здания контрастным цветом.
Проектная документация по планировке территории, утверждённая в 2024 году, предполагает комплексное развитие участка площадью 24,4 га. Здесь планируется построить 25 многоквартирных домов высотой до 8 этажей, что обеспечит комфортную плотность застройки и просторные благоустроенные дворы с озеленением. В рамках проекта инвестор построит детский сад на 185 мест, который после ввода будет безвозмездно передан городу, а также магазин и инженерные сети; документацией предусмотрена и школа на 1 100 мест.
«Площадь территории предполагает создание полноценного жилого района с развитой инфраструктурой. Уверена, что новый микрорайон станет точкой притяжения для жителей и примером современного подхода к градостроительству в регионе», — отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева. Общая площадь жилых помещений в новых домах составит более 80 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить комфортным жильём свыше 2,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что квартал на улице Гоголя ждут перемены.