Врач назвал безопасную порцию дыни для взрослого человека

Врач-гастроэнтролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в беседе с «Газетой.Ru» назвал оптимальный объем порции дыни для здорового взрослого человека.
Оптимальная порция для здорового взрослого человека — около 200−400 граммов за один раз. Дыня хорошо насыщает, содержит калий, витамин С и другие полезные вещества, но большое количество может вызвать проблемы с пищеварением. Особенно если есть ее сразу после плотного приема пищи или сочетать с большим количеством других сладких продуктов.
Как отметил специалист, чрезмерное употребление дыни может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, увеличению калорийности рациона, повышенной нагрузке на почки и возникновению аллергических реакций.
«Людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, склонностью к отекам и некоторыми нарушениями обмена веществ необходимо соблюдать осторожность. Кроме того, хотя ягоды, арбуз и дыня считаются полезными, они не являются “нулевыми” продуктами. Если ежедневно есть большие порции сладких фруктов, особенно вместе с другими десертами, это может привести к превышению калорийности рациона», — объяснил доктор.
Белоусов рекомендовал распределять употребление дыни и арбуза на несколько приемов в течение дня, а не съедать их большими порциями за один раз. Наиболее предпочтительным вариантом, по его мнению, является добавление этих фруктов к завтраку, перекусу или включение их в состав сбалансированного приема пищи.
«Главный принцип прост: ягоды, арбуз и дыня могут быть частью здорового летнего рациона, но польза сохраняется именно при умеренности. Даже самый полезный продукт при чрезмерном употреблении способен превратиться из источника витаминов в причину неприятных симптомов», — заключил врач.