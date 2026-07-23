Врач назвал безопасную порцию дыни для взрослого человека

Оптимальная порция для здорового взрослого человека — около 200−400 граммов за один раз. Дыня хорошо насыщает, содержит калий, витамин С и другие полезные вещества, но большое количество может вызвать проблемы с пищеварением. Особенно если есть ее сразу после плотного приема пищи или сочетать с большим количеством других сладких продуктов.