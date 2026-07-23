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На плесень в йогурте «Чудо» из «Магнита» жалуются в разных регионах страны

Роспотребнадзор уже объявил предостережение компании-производителю «Вимм-Билль-Данн».

Роспотребнадзор нашёл плесень в клубнично-земляничном йогурте «Чудо», который продавался в магазине «Магнит» в Южноуральске.

Как сообщает «Shot проверка», Роспотребнадзор уже объявил предостережение компании-производителю «Вимм-Билль-Данн». Между тем с такой же проблемой столкнулись и жители других регионов страны.

Так, пользователь Делия18 пожаловалась на сайте recommend.ru на плесень в йогурте «Чудо» со вкусом вишни и черешни, заявив, что больше этого продукта не будет в её продуктовой корзине. А жительница Брянска рассказала местным СМИ о таком же товаре со вкусом персика, сообщает bryansktoday.ru.

Волгоградские потребители пока не сообщали о подобных покупках. Однако им рекомендуют обращать внимание на дату выпуска продукта и внешний вид упаковки.

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