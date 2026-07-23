На плесень в йогурте «Чудо» из «Магнита» жалуются в разных регионах страны

Так, пользователь Делия18 пожаловалась на сайте recommend.ru на плесень в йогурте «Чудо» со вкусом вишни и черешни, заявив, что больше этого продукта не будет в её продуктовой корзине. А жительница Брянска рассказала местным СМИ о таком же товаре со вкусом персика, сообщает bryansktoday.ru.