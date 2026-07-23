«Уходим в плитку»: глава Советска попросил «забыть» про брусчатку при благоустройстве

Глава Советска Аркадий Данилов попросил «забыть» про брусчатку при благоустройстве. По его словам, укладывать камень сегодня слишком дорого. Об этом чиновник заявил на встрече с местными жителями.
Данилов отметил, что в Советске постоянно возникает конфликт интересов с людьми, которые настаивают на использовании брусчатки. Однако это «практически нереально сегодня».
Потому что те сметные расчёты, которые сегодня заложены, брусчатку не компенсируют. Либо это убыток, который надо как-то дополнять подрядчику, либо непонятно как. Сегодня есть вариант брусчатки, которая условно называется брусчаткой, — она гранитная, но современная. У неё единая толщина. И её можно класть более-менее в каких-то расценках. Мы посмотрим, поговорим. Но сегодня в Советске, когда люди говорят про брусчатку, я отвечаю: «Извините, но забудьте». Не потому что мы плохие или хорошие, умные или глупые. Просто сегодня такая жизнь: забудьте про брусчатку. Да, сегодня мы уходим в плитку, — заявил Аркадий Данилов.
Чиновник отметил, что с жителями конкретных территорий удаётся договариваться и объяснять, почему вместо брусчатки кладётся плитка. По его словам, непонимание возникает с теми, кто в этих местах не живёт.
«И это такой конфликт, который пытаются в соцсетях раскручивать, поднимать эту волну. Мне иногда хочется написать: “Ребята, что вы предлагаете? Какой есть вариант?” Говорить можно много, критикуешь — предлагай. А когда ты начинаешь не просто голословно “я хочу брусчатку”, а считать сметы, расценки и прочее, то у тебя есть вариант — пожалуйста, вот территория, сделай нам здесь брусчатку, но ты потеряешь там два миллиона рублей. Ты сделаешь брусчатку, мы скажем тебе “спасибо” и дадим медаль от города Советска, даже почётным гражданином сделаем. Кто готов — пожалуйста, приглашаем. Потому что мы пока найти решение не можем. А работа с плиткой позволяет нам сегодня делать такие территории, как площадь Ленина», — объяснил глава Советска.
При этом Данилов отметил, что ему постоянно приводят в пример Черняховск, где получается класть брусчатку при благоустройстве. Он пообещал встретиться с властями муниципалитета и уточнить, «как они это делают, какие они средства находят для этого».