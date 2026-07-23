«Уходим в плитку»: глава Советска попросил «забыть» про брусчатку при благоустройстве

«И это такой конфликт, который пытаются в соцсетях раскручивать, поднимать эту волну. Мне иногда хочется написать: “Ребята, что вы предлагаете? Какой есть вариант?” Говорить можно много, критикуешь — предлагай. А когда ты начинаешь не просто голословно “я хочу брусчатку”, а считать сметы, расценки и прочее, то у тебя есть вариант — пожалуйста, вот территория, сделай нам здесь брусчатку, но ты потеряешь там два миллиона рублей. Ты сделаешь брусчатку, мы скажем тебе “спасибо” и дадим медаль от города Советска, даже почётным гражданином сделаем. Кто готов — пожалуйста, приглашаем. Потому что мы пока найти решение не можем. А работа с плиткой позволяет нам сегодня делать такие территории, как площадь Ленина», — объяснил глава Советска.