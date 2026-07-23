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В Чувашии обновят участок трассы Тойгильдино — Паймурзино

Специалисты уже уложили на проезжей части новый асфальт.

Участок автодороги Тойгильдино — Паймурзино в Чувашской Республике приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Моргаушского муниципального округа.

Речь идет об отрезке в сторону села Тойгильдино протяженностью 2,5 км. Специалисты уже уложили на проезжей части новый асфальт. Подрядчик обязуется завершить все работы до 31 июля включительно.

Ремонт на этой автодороге выполняют с 2023 года. За этот период мастера привели в порядок более 10 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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