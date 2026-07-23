Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске завершают новый этап благоустройства парка «Судостроитель»

До конца июля в зоне отдыха установят качели, скамейки и урны.

В Комсомольске-на-Амуре завершается очередной этап благоустройства парка «Судостроитель» имени В. П. Костенко, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированный Владимиром Путиным.

На территории уже уложили брусчатку, смонтировали освещение и обустроили пешеходные дорожки с зоной отдыха. До конца июля здесь установят скамейки, парковые качели и урны.

Эту часть парка для благоустройства выбрали сами жители города. Во время всероссийского голосования в 2025 году за обновление территории проголосовали более трех тысяч комсомольчан.

Ранее в «Судостроителе» уже привели в порядок памятник создателям подводного флота и оборудовали современную детскую игровую площадку.

Кроме того, парк участвует во всероссийском конкурсе проектов благоустройства для регионов Дальнего Востока. В случае победы здесь планируют создать новые общественные пространства и инклюзивные зоны отдыха.

Всего в этом году в Комсомольске-на-Амуре по нацпроекту одновременно благоустраивают пять общественных территорий.