В Комсомольске завершают новый этап благоустройства парка «Судостроитель»

В Комсомольске-на-Амуре завершается очередной этап благоустройства парка «Судостроитель» имени В. П. Костенко, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированный Владимиром Путиным.
На территории уже уложили брусчатку, смонтировали освещение и обустроили пешеходные дорожки с зоной отдыха. До конца июля здесь установят скамейки, парковые качели и урны.
Эту часть парка для благоустройства выбрали сами жители города. Во время всероссийского голосования в 2025 году за обновление территории проголосовали более трех тысяч комсомольчан.
Ранее в «Судостроителе» уже привели в порядок памятник создателям подводного флота и оборудовали современную детскую игровую площадку.
Кроме того, парк участвует во всероссийском конкурсе проектов благоустройства для регионов Дальнего Востока. В случае победы здесь планируют создать новые общественные пространства и инклюзивные зоны отдыха.
Всего в этом году в Комсомольске-на-Амуре по нацпроекту одновременно благоустраивают пять общественных территорий.